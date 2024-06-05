نشرت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي, صور حديثة من حفل خاص أحيته مؤخراً بالعاصمة المصرية القاهرة خلال هذا الأسبوع. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشرت سلطانة الطرب صور مشاركتها في الحفل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وكتبت الفنانة هدى عربي, تدوينة قصيرة على صورها قالت فيها: (جني وجن زول يعمل فيها فالح علي أنا بعرف اي حاجة وبمشي بي مزاجي الصور السمحة دي ما عندها اي علاقة). محمد عثمان _ الخرطوم النيلين

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. الفنانة هدى عربي تنشر صور من حفلها الأخير بالقاهرة وتقول: (جني وجن زول يعمل فيها فالح علي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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