شاهد بالصور : رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة يزور مقر الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون ويقف على آداء العاملين

وقف رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن #عبدالفتاح_البرهان على المجهودات الجبارة التي يقوم بها العاملون بالهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون في توصيل الرسالة الإعلامية للرأي العام.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم لمقر التليفزيون بمدينة بورتسودان.

حيث كان في إستقباله مدير الهيئة الأستاذ إبراهيم البزعي وعدد من قيادات الهيئة.

ووقف سيادته على العمل الكبير الذي يقوم به العاملون بالهيئة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.

مشيداً بصبرهم ومثابرتهم من أجل تغطية الأحداث وتمليك المعلومات الحقيقية للرأي العام بكل نزاهة وشفافية. مشيراً إلى الأدوار المهمة التي يضطلع بها الإعلام في تشكيل الرأي العام ونقل الحقائق بصورة شفافة.

ووجه رئيس مجلس السيادة بتذليل كافة العقبات وحل المشكلات التي تواجه الهيئة حتى تقوم بدورها المنوط بها على أكمل وجه.

إعلام مجلس السيادة الانتقالي