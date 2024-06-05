إجتماع بين وزير الصحة الإتحادي وممثل اليونسيف بالسودان

د. هيثم وزير الصحة المكلف

التأم اليوم بمكتب وزير الصحة الاتحادي المكلف د. هيثم محمد ابراهيم بالحجر الصحي بمدينة بورتسودان، اجتماع مع ممثل منظمة اليونسيف بالسودان د. مانديب اوبرايت، بحضور مدير الإدارة العامة للصحة الدولية د. الاء الطيب مدثر،و رئيس اللجنة الصحية اللوجستية د. خليل محمد إبراهيم.

وقال الوزير في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، إن اليونسيف تعتبر من أهم شركاء الصحة خاصة فيما يتعلق بصحة الأطفال والتحصين والتغذية، وكل برامج الطفولة، فضلا عن انها شريك اساسي في منحة الدعم العالمي في مكافحة الملاريا، الدرن والايدز خلال المرحلة القادمة، وكذلك في منحة التحالف العالمي للقاحات (قافي).

واضاف السيد الوزير ان الوزارة ترحب بفريق المنظمة لمراجعة حملة الحصبة التي تمت في شهر يناير 2024م بولايات ،(البحر الأحمر، كسلا، القضارف، الشمالية، نهرالنيل،النيل الازرق ، النيل الابيض، سنار) والتغطية الكبيرة التي حققتها وفقا لسونا .

وأكد الوزير، ان الاجتماع تناول العمل المشترك والتنسيق التام مع الوزارة، منوها إلى تناول التحديات الكبيرة التي تواجه النظام الصحي، حيث امن على ضرورة ايصال الخدمات وشكر كل الجهات التي اسهمت في ايصال خدمات التحصين لولايات دارفور بعد انقطاع لعام كامل.

ونوه الوزير، إلى التقدم بالشكر للمنظمة لدعمها لبرنامج التحصين وايصال كل الامصال للسودان وتوزيعها على الولايات، بالتعاون مع الشركاء مشيرا الى النقاش حول زيارة المدير التنفيذي لمنظمة اليونيسيف كاثرين روسيل، مرحباً بها خلال الاسبوع الاخير من الشهر الجاري.

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