تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من حفل أحيته الفنانة الشهيرة إيمان الشريف. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد تغنت المطربة المعروفة في حفل خاص بمدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان. وحصلت إيمان الشريف, على أموال طائلة من “النقطة” بعد ترديدها لأسماء عدد من الحاضرين وهي الطريقة التي يطلق عليها عشاق الحفلات الخاصة “رفع البلاغات”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بعد أن رفعت “البلاغات”.. الفنانة إيمان الشريف تحصل على أموال طائلة من “النقطة” خلال حفل بجنوب السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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