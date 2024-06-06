مليشيا التمرد تغتال الصحفي بوكالة سونا مكاوي

تحتسب وكالة السودان للأنباء عند الله تعالى ،احد أبنائها وكوادرها الإعلامية الصحفي مكاوي محمد أحمد الذي اغتالته مليشيا التمرد ضمن شهداء منطقة ود النورة بولاية الجزيرة.

بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى: (وبشر الصابرين الذين إذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون). تحتسب وكالة السودان للانباء عندالله تعالي الزميل مكاوي محمد أحمد الذي اغتالته مليشيا الدعم السريع ضمن مجموعة من بينها شقيقه شمس الدين محمد أحمد من اهالي منطقة ود النورة بولاية الجزيرة اليوم.

تخرج الزميل مكاوي من جامعة امدرمان الإسلامية كلية الشريعة والقانون والتحق بوكالة السودان للانباء في العام ١٩٩٣.. وقد عمل في قسم الاستماع الاذاعي ثم انتقل الى قطاع التحرير القسم السياسي إلى ان اغتالته يد الغدر اليوم. نسأل الله أن يتقبله شهيدا انا لله وانا اليه راجعون.

سونا