«برقان» يرعى حفل «أم كلثوم مع مروة ناجي» بالشراكة مع المجموعة الوطنية للصناعات الإبداعية

في إطار التزامه الثابت ببرنامجه الشامل للمسؤولية الاجتماعية وحرصه على تقديم أفضل تجربة مصرفية لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة، اختتم بنك برقان رعايته للحفل الغنائي «أم كلثوم مع مروة ناجي» الذي استمر على مدار يومين، بالشراكة مع المجموعة الوطنية للصناعات الإبداعية (NCIG).

ولاقى العرض، الذي أقيم في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، نجاحا كبيرا، حيث وصل عدد الجمهور إلى 1700 يوميا، بمن فيهم عملاء الخدمات المصرفية الخاصة الذين وجه لهم بنك برقان دعوات خاصة لحضور الحفل. وتأتي هذه الرعاية ضمن جهود البنك المستمرة لتنمية قطاع الفن والترفيه في الكويت، مع التزامه الثابت بدعم المبادرات الثقافية والفنية في المجتمع.وبهذه المناسبة قال مشاري شهاب، مدير عام – الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في بنك برقان: «تماشيا مع شعارنا «معا بخطى واثقة لإدارة الثروات» وضمن إستراتيجيتنا في بنك برقان، نحرص دائما على خلق تجارب فريدة من نوعها لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة وتقديم المميزات الحصرية والخدمات والمنتجات التي صممت خصيصا لهذه الشريحة المميزة بما يلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم.

وكراع إستراتيجي للأمسية الغنائية «أم كلثوم مع مروة ناجي»، سررنا بتوجيه دعوات لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة لحضور المسرحية الغنائية التي تهدف إلى نقل الجمهور إلى ذكريات الماضي وتحيي ليالي الأيقونة الغنائية أم كلثوم في قلوب عشاقها من خلال مشاهد تمثيلية ومقطوعات من أشهر وأروع أغانيها. وهذه الاحتفالية تتزامن مع مرور 100 عام على أول ظهور لكوكب الشرق أم كلثوم. وأضاف: «نسعى ضمن مسؤوليتنا الاجتماعية إلى خلق شراكات ناجحة ومستدامة في مختلف المجالات، فنحن فخورون بشراكتنا الأولى مع المجموعة الوطنية للصناعات الإبداعية NICG التي تعتبر اليوم واحدة من أبرز الشركات الداعمة لتطوير قطاع الفنون والترفيه في الكويت».

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