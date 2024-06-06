الخارجية تنعي السفير ميرغني محمد صالح

ينعي السيد وزير الخارجية السوداني المكلف والسيد الوكيل بالإنابة والعاملين بوزارة الخارجية المغفور له بإذن الله:السفير ميرغني محمد صالح الذي وافته المنية الثلاثاء 4 يونيو 2024 بالقاهرة. إلتحق الفقيد بالوزارة في سبعينيات القرن الماضي وعمل بسفارات السودان ببوخارست وواشنطن وعدد من البعثات الدبلوماسية، وسفيرا للسودان في بكين. تغمده الله بواسع رحمته وألهم ذويه وزملائه وعارفي فضله الصبر وحسن العزاء. وإنا لله وإنا إليه راجعون. سونا

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