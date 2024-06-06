مدير الإدارة العامة للشرطة المجتمعية يصل الولاية الشمالية

توجه اللواء شرطة سيف الدين محمد الحاج مدير الإدارة العامة للشرطة المجتمعية للولاية الشمالية رفقة العميد محمد صالح محمد مدير دائرة الشؤون العامة. وكان في استقباله اللواء شرطة د. محمد الأمين مدير شرطة الولاية حيث التقى بالوالي والذي رحب بإنشاء الشرطة المجتمعية، واعداً بدعمها حتى تقوم بواجبها في إسناد العملية الأمنية. كما التقى بمعتمد محلية دنقلا والذي التزم بتوفير كافة الاحتياجيات اللازمة للنهوض بالشرطة المجتمعية بالمحلية . المكتب الصحفي لشرطة السودان

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