والي جنوب كردفان يلتقي مدير شرطة الولاية ومدير الشرطة المجتمعية

إجتمع / والي ولاية جنوب كردفان الأستاذ محمد إبراهيم عبد الكريم و مدير شرطة ولاية جنوب كردفان العميد شرطة / معتز احمد عبدالله كديرو ومدير دائرة الشؤن العامة بالولاية العميد شرطة/ سيف الاسلام علي فضل ومدير إدارة الشرطة المجتمعية بالولاية العقيد شرطة / علاء الدين أحمد الطاهر بامانة حكومة جنوب كردفان بكادوقلي حيث بحث الاجتماع دراسة الخطة ومناقشة بنودها لتصب في مصلحة المواطن وأمنه في الولاية و من مخرجات الاجتماع تكوين مراكز مجتمعية في كل من محليات الولاية كما ناقش الاجتماع ايضا” المشروعات التي تقدمها الشرطة المجتمعية للمواطن والتي تتمثل في إقامة الورش والدورات التدريبية لفئات معينة من المجتمع كالائمة والدعاة والاساتذة والعمد والمشايخ التي من شأنها تعريف المواطن بمهام الشرطة المجتمعية لتوطيد العلاقة فيما بين الشرطة والمجتمع ووعد السيد والي الولاية ومدير الشرطة بالولاية بتذليل كافة العقبات التي تعترض سبيلها تحقيقا لشعار الامن مسؤلية الجميع علي أرض الواقع حتي ينعم انسان جنوب كردفان بالأمن والاستقرار ويكون شريك أساسي في العملية الأمنية.. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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