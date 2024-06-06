“كعب العرقي الكعب” .. وفاة 8 أشخاص جراء التسمم الكحولي في المغرب

ذكرت السلطات الصحية الوطنية في المغرب، أمس الأربعاء، أن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم بشمال غربي المملكة، بعد تناولهم ما يبدو أنه مشروب كحولي جرى إعداده في المنزل.

وتم نقل حوالي 114 آخرين إلى المستشفى في بلدة سيدي علال التازي بإقليم القنيطرة، حسبما ذكرت وزارة الصحة.

وذكرت المديرية الإقليمية الصحية والحماية المجتمعية أن التسمم حدث بسبب الميثانول.

وذكر سكان محليون أن معظم الضحايا تناولوا الكحول مطلع الأسبوع، وبدأت تظهر الأعراض عليهم أمس الأول الاثنين.

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه يشتبه في أن مصنعا محليا هو مصدر المادة السامة.

ويتكون الميثانول عندما لا يتم تقطير الكحول بشكل ملائم وقد يسبب التسمم بالمادة تدمير خلايا عصبية، والعمى، وربما الوفاة.

وذكرت وسائل إعلام مغربية، نقلا عن شهود آخرين، أن بعض الضحايا، بين سن 18 و 30 عاما، أصيبوا بالعمى. ولم يصدر تأكيد عن السلطات على هذا الأمر، على الفور.

جريدة الرياض