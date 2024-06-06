كباشي اتفق مع رئيس الفترة الانتقالية بمالي أسيمي غويتا على وضع بروتوكولات للتعاو

قال إعلام مجلس السيادة بأن عضو المجلس ونائب قائد الجيش شمس الدين كباشي اتفق مع رئيس الفترة الانتقالية بمالي أسيمي غويتا على وضع بروتوكولات للتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. – الجانبان اتفقا على توقيع مذكرات تفاهم بين وزارتي الدفاع والخارجية في البلدين وفتح سفارة للسودان في مالي واستئناف عمل قنصلية مالي في السودان. الشرق للأخبار

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