انتظام حركة تصديرالماشية عبر ميناء دقنة بسواكن

انتظمت عمليات تصدير الماشية عبر ميناءعثمان دقنة بسواكن وسط اهتمام كبير فى التعاون والتنسيق بين وزارة التجارة وهيئة الموانيء البحرية لتعظيم صادرات البلاد عبر منظومة النقل البحري بالسودان ، حيث وقف وزير التجارة الاتحادي د/ الفاتح عبد الله، والمدير العام لهيئة الموانيء البحرية كابتن محمد حسن مختار ، واللواء شرطة ايهاب قسوم مدير مباحث التجارة والتموين وحماية المستهلك على سير العمل في مجال صادر الماشية من خلال زيارته الميدانية يوم أمس شملت ميناء دقنة والمحجر البيطري بسواكن ، وتم التفاكر حول توفير مياه الشرب للقطعان وترتيب عمليات ترحيل الماشية من مناطق الانتاج الى المحجر البيطري بسواكن.

من ناحية ثانية وقف الوفد على عمليات اعداد صادر البصل عبر ميناء دقنة الذى تزايد عليه الطلب فى الاسواق الخارجية الى ذلك امتدت زيارة الوفد الى ميناء هيدوب المعد لصادرات الثروة الحيوانية والمنتجات البستانية جنوب ميناء دقنة ، وبحث الوفد سبل تذليل الصعاب التى تواجه تشغيل ميناء هيدوب خاصة القضايا المتعلقة باهالى منطقة هيدوب .

وتعهد الوزير بالجلوس معهم لمعالجة الامر ، كما امن الوزير على تاكيدات المدير العام لهيئة الموانيء البحرية على ضرورة الانتقال لتصدير الثروة الحيوانية عبر ميناء هيدوب المخصص لهذا المجال .

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