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منى زكي تهنئ جميلة عوض بعقد قرانها على المونتير أحمد حافظ

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اسماء عثمان 0 تبليغ

منى زكي

حرصت الفنانة منى زكي، على تهنئة صديقتها الفنانة جميلة عوض، بمناسبة عقد قرانها على المونتير أحمد حافظ.

ونشرت منى عبر خاصية أستوري على صفحتها الشخصية بموقع الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، صورة لخبر عقد القران، وعلقت قائلة: “لا أستطيع أن أصدق، أني بيبي جميلة متزوجة، مبروك أحبكما”.

وتم عقد قران الفنانة جميلة عوض والمونتير أحمد حافظ، مساء أمس وسط أجواء عائلية رائعة.

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بوابة الأهرام

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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