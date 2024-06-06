منى زكي تهنئ جميلة عوض بعقد قرانها على المونتير أحمد حافظ

حرصت الفنانة منى زكي، على تهنئة صديقتها الفنانة جميلة عوض، بمناسبة عقد قرانها على المونتير أحمد حافظ.

ونشرت منى عبر خاصية أستوري على صفحتها الشخصية بموقع الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، صورة لخبر عقد القران، وعلقت قائلة: “لا أستطيع أن أصدق، أني بيبي جميلة متزوجة، مبروك أحبكما”.

وتم عقد قران الفنانة جميلة عوض والمونتير أحمد حافظ، مساء أمس وسط أجواء عائلية رائعة.

بوابة الأهرام