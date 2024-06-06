أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي اهتمام الجمهور والمتابعين عبر السوشيال ميديا بالسودان. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع حسناء سودانية وهي تتفاعل في الرقص خلال حفل سوداني بالقاهرة. وظهرت الحسناء بأزياء وصفها المتابعون بالفاضحة خلال تقديمها وصلة رقص مثيرة مع فنان الحفل عثمان بشة. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد تجاوب المطرب “بشة”, مع الحسناء وهو يغني (مين البشبهوك سودانية ملكة بت ملوك مية المية). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بأزياء فاضحة.. حسناء سودانية تقدم وصلة رقص مثيرة مع الفنان عثمان بشة خلال حفل بالقاهرة والأخير يغني لها: (مين البشبهوك سودانية ملكة بت ملوك مية المية) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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