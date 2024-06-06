رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن النيجري يستقبل عضو مجلس السيادة نائب القائد العام الفريق أول كباشي

استقبل رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن الجنرال عبد الرحمن تشاني بالقصر الرئاسي بالعاصمة نيامي عضو مجلس السيادة نائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي.

وقدم عضو مجلس السيادة تنويرا حول الوضع في السودان وممارسات وانتهاكات المليشيا الإرهابية المتمردة و الدول الداعمة لها.

وبحث اللقاء التحديات المشتركة في المنطقة والمتمثلة في الإرهاب والجريمة المنظمة التي يمتد نشاطها من منطقة الساحل إلى السودان .

وأقر الجانبان بتشابه التحديات التي تواجه السودان ومنطقة الساحل وضرورة تنسيق المواقف علي مستوي المنظمات الإقليمية والدولية خاصة في القارة الأفريقية للتصدي لها.

وأوضح الرئيس تشاني أنه يتابع ما يجري في السودان باهتمام كبير ويتألم لما يتعرض له السودانيين من انتهاكات معربا عن أمله في أن يستعيد السودان استقراره قريبا ويعود قويا باعتبار أن ذلك يصب في مصلحة النيجر ودول الساحل .

وأكد تشاني استعداد النيجر للتعاون مع السودان لمواجهة التحديات المشتركة والاستهداف الذي يتعرض له البلدان.

وأعرب عن شكر بلاده علي المبادرة التي تقدم بها السودان لفتح قنوات التواصل والتعاون، وتم الاتفاق على أن يتم ذلك عبر الأجهزة الرسمية في البلدين.

وأكد رئيس النيجر أنه لن يدخر جهدا في العمل علي اعادة المنهوبات التي أُدخلت إلي النيجر مشيرا إلي تكوين آلية لحصر وتوقيف المركبات التي تدخل إلي أراضي النيجر وسيتم إخطار سفارة السودان في النيجر بالأمر.

اعلام مجلس السيادة الانتقالي