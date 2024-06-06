الدعم السريع تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وبسخرية كبيرة مقطع فيديو لأحد أفراد الدعم السريع بالعاصمة الخرطوم. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع أفراد الدعم السريع, وهم يحملون قطع غيار أجهزة “تكييفات” عبارة عن “مكثفات” عثروا عليها داخل إحدى المنازل. وزعم “الدعامة”, خلال حديثهم أن الأجهزة عبارة عن قنابل ومتفجرات, وسط فخرهم وإشادة مصور المقطع التابع لهم الذي وصف الأمر بالانجاز الكبير. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. وسط ضحكات وسخرية الجمهور.. أفراد من الدعم السريع يعثرون على “مكثفات” أجهزة “تكييف” داخل إحدى المنازل يزعمون أنها قنابل ومتفجرات ويصفون الأمر بالانجاز الكبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.