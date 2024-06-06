البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة من قيادة الفرقة ١٨ مشاة – كوستي :

البرهان : الرد على جرائم المليشيا بحق شهداء ود النورة سيكون قاسياً . البرهان : لا تفاوض أو جلوس مع داعمي المليشيا من تنسيقية تقدم وقحت . البرهان : لدينا فيديوهات موثقة تثبت تورط المدعو يوسف عزت وشروعه في تسجيل 8 بيانات للإذاعة وخمسة بيانات للتلفزيون لإعلان الإستيلاء على السلطة وقريباً سيتم تمليكها للرأي العام البرهان : سنقاتل مليشيا الدعم السريع الإرهابية للنهاية حتى لو بقى آخر جندي في القوات المسلحة. إعلام مجلس السيادة الإنتقالي

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