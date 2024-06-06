رؤية هلال ذي الحجة

كشفت مصادر ميدانية عن ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة في محافظة الحريق، ليكون بذلك يوم غد الجمعة 1 / 12 / 1445هـ هو غرة الشهر، والوقوف بعرفة يوم السبت 15 يونيو 9 / 12 /1445هـ حسب تقويم أم القرى، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد، وذلك بعد تعذر الرؤية في مرصدي سدير وتمير.
وينتظر أن تصدر المحكمة العليا بياناً للوقوف على توثيق الشهادات وإعلان تاريخ دخول شهر ذي الحجة وتواريخ الوقوف بعرفة وأول أيام عيد الاضحى المبارك.
وكانت المحكمة العليا، دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة، اليوم (الخميس) 29 ذي القعدة لهذا العام 1445هـ -حسب تقويم أم القرى ـ، الموافق 6 يونيو 2024م.
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