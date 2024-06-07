أعلنت تنسيقية لجان مقاومة كرري، عن استشهاد 22 مواطناً ومواطنة وإصابة 45 آخرين نتيجة التدوين المدفعي العنيف الذي شنته مليشيا الدعم السريع الإرهابية على عدد من الأحياء السكنية في أم درمان محلية كرري.

كانت هذه تفاصيل خبر مذبحة جديدة للدعم السريع في أم درمان تسفر عن مقتل 22 مواطناً ومواطنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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