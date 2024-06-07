السودان يهزم موريتانيا ويتصدر مجموعته في تصفيات كأس العالم

حقق المنتخب السوداني فوزاً مهماً على نظيره المنتخب الموريتاني بهدفين دون مقابل خلال المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، في إطار منافسات الجولة الثالثة عن المجموعة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وتقدم المنتخب السوداني سريعا بعد مرور 16 دقيقة بهدف سجله لاعبه سيف تيري ثم سجل لاعب موريتانيا لامين با الهدف الثاني للمنتخب السوداني بالخطأ في مرماه بالدقيقة 29.
ومن المقر أن يلتقي منتخب موريتانيا نظيره السنغالي في إطار الجولة الرابعة من التصفيات يوم 9 يونيو/حزيران الجاري.
هذا الفوز رفع رصيد منتخب السودان إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، بينما توقف رصيد منتخب موريتانيا عند نقطة وحيدة متذيلا الترتيب.
كووورة
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