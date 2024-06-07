انطلاق فعاليات وبرامج التوعية المرورية لشرطة مرور ولاية البحر الأحمر بمدارس الولاية

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) أن البرنامج اشتمل على محاضرة توعوية قدمها المقدم شرطة / عاصم عبدالمجيد مدير فرع العمليات بمرور الولاية عن الطرق الصحيحة في عبور الشارع وأهمية التقيد بالسلامة المرورية وكيفية معرفة حقوقهم وكيفية التعامل مع الطريق. وهدف البرنامج أيضاً إلى تعريف الطالب بمسافة الأمان وعبور المشاة لتجنب وقوع الحوادث المرورية، بجانب كيفية استخدام العصا البيضاء الخاصة بالمكفوفين في عبور الطريق وإعطاء الأحقية لهم والعمل على مساعدتهم بالإضافة إلى فقرة درامية توعوية قدمها الأستاذ جدو الحياة عن العبور الآمن للطريق وكيفية التقيد بالإشارات المرورية في حالات عبور الشارع وعند الوقوف للعبور.

كما قُدمت خلال البرنامج مسابقة للطالبات في مجال التوعية المرورية قُدمت من خلاله هدايا للطالبات.