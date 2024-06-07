نظمت إدارة مرور ولاية البحر الأحمر اليوم بمدارس وسط المدينة النموذجية بنات برنامجاً توعوياً تحت إشراف العميد شرطة خالد حمدنا الله مدير مرور ولاية البحر الأحمر بحضور الأستاذة ثريا البشير مديرة المدرسة والعقيد شرطة/ خالد ميرغني مدير المكتب الصحفي للشرطة والمقدم شرطة عاصم عبدالمجيد مدير فرع العمليات والمقدم شرطة / شوقي نصر مدير المالية بإدارة مرور الولاية والمعلمات وطالبات المدرسة.
وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) أن البرنامج اشتمل على محاضرة توعوية قدمها المقدم شرطة / عاصم عبدالمجيد مدير فرع العمليات بمرور الولاية عن الطرق الصحيحة في عبور الشارع وأهمية التقيد بالسلامة المرورية وكيفية معرفة حقوقهم وكيفية التعامل مع الطريق. وهدف البرنامج أيضاً إلى تعريف الطالب بمسافة الأمان وعبور المشاة لتجنب وقوع الحوادث المرورية، بجانب كيفية استخدام العصا البيضاء الخاصة بالمكفوفين في عبور الطريق وإعطاء الأحقية لهم والعمل على مساعدتهم بالإضافة إلى فقرة درامية توعوية قدمها الأستاذ جدو الحياة عن العبور الآمن للطريق وكيفية التقيد بالإشارات المرورية في حالات عبور الشارع وعند الوقوف للعبور.
كما قُدمت خلال البرنامج مسابقة للطالبات في مجال التوعية المرورية قُدمت من خلاله هدايا للطالبات.
الأستاذة ثريا البشير مديرة المدرسة أشادت باهتمام إدارة المرور بتوعية وتثقيف الطالبات بالإرشادات المرورية التي تحفظ سلامتهن، داعية لتفعيل واستمرار تلك البرامج التوعوية التي تجعل من الطلاب والطالبات هدفاً لنشر الوعي المروري وسط المجتمع، مضيفة أن البرنامج وجد تجاوباً كبيراً من الطلاب مما يزيد من نسبة استيعابهم للتحصيل الأكاديمي.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق فعاليات وبرامج التوعية المرورية لشرطة مرور ولاية البحر الأحمر بمدارس الولاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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