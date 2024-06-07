مدير سجون ولاية سنار: نعمل على تكثيف برامج الإصلاح وتسهيل مواصلة التعليم وتشجيع المناشط الرياضية

أكد العميد شرطة عبدالحكم الصديق بطران مدير سجون ولاية سنار عن وضعهم لعدد من الترتيبات الأمنية بسجون الولاية المختلفة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد ؛ وذلك بتوفير كاميرات المراقبة بعدد من سجون الولاية،

بجانب ترحيل المترددين لولاية البحر الأحمر وضبط الفئات الموجودة وتوفير الاحتياجات الضرورية لهم وذلك برعاية اللواء شرطة د. طارق الريح محمد الطيب مدير شرطة ولاية سنار.

وأوضح في تصريح (للمكتب الصحفي للشرطة) اهتمامهم بإيجاد بيئة متوازنة للنزيل وربطه بالمجتمع الخارجي، وأشار إلى تصنيف النزلاء داخل السجون؛ الأمر الذي يسهم في تنفيذ البرامج الإصلاحية والتحكم والضبط ؛كاشفاً عن عملهم تكثيف برامج الإصلاح والمراقبة والمتابعة للجانحين عبر غرس القيم الأخلاقية والوطنية فضلاً عن تنفيذ برامج الرعاية اللاحقة بالتنسيق مع المنظمات الخيرية وديوان الزكاة في دفع غرامات المعسرين.

وعلى صعيد متصل أشاد مدير سجون ولاية سنار بالمجتمع والفعاليات بالولاية المتمثلة في دعم البرامج الإصلاحية والتفاعل مع المجتمع المدني في رعاية البرامج الثقافية والرياضية والاجتماعية للنزلاء بسجون الولاية.

المكتب الصحفي لشرطة السودان