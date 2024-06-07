مواصلة للجهود والتحديات التي يقوم بها الدفاع المدني لتهيئة البيئة الملائمة والتي تمهد لعودة الحياة لطبيعتها بمدينة أمدرمان ودرء آثار الحرب وعودة المواطنين لمنازلهم ومزاولة نشاطاتهم وجه السيد المدير العام لقوات الدفاع المدني سعادة الفريق شرطة دكتور /عثمان العطا مصطفي. وباشراف مباشر من سعادة مساعد المدير العام للدفاع المدني ولاية الخرطوم اللواء شرطه /يوسف الإمام وجه التيم الهندسي الذي يتبع لرئاسة الدفاع المدني ولاية الخرطوم بعمل تقييم هندسي وفحص الصلاحيه لجميع المنشآت بمدينه أمدرمان ليشمل جميع المحليات واستهداف مساكن المواطنين والمنشآت الاستراتيجية والأسواق ومباني الخدمات والبني التحتية للمدينة بمدينة أمدرمان السيد مساعد المدير العام لقوات الدفاع المدني بولاية الخرطوم وجه باحكام التنسيق مع الجهات ذات الصلة. وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة انه تم عمل تقييم هندسي وفحص السلامة الإنشائية وصلاحية المباني وتقدير حجم الأضرار وإرشادات الصيانة والترميم وذلك لعدد من المنشآت شملت مبني قسم شرطة الأوسط امدرمان ومجمع محاكم محلية أمدرمان تتبع للسلطة القضائية ومبني الدفاع المدني الاوسط أمدرمان ورئاسة محلية أمدرمان ومبني الاداره العامة للعوائد السكنية ومكتب خدمات شركة زين ومبني شركة السلامة والتأمين المحدوده وذلك بشارع العرضة غرب ميدان الخليفة. المكتب الصحفي لشرطة السودان

كانت هذه تفاصيل خبر مدير عام قوات الدفاع المدني يوجه الفريق الهندسي بفحص صلاحية وتقييم جميع المنشأت بمحلية امدرمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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