الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تضبط شبكة إجرامية يديرها أجانب من إحدى دول الجوار تنشط في تهريب الحبوب المخدرة لداخل البلاد

تمكنت إدارة المخدرات بولاية القضارف بالتنسيق مع القوات المشتركة من ضبط شبكة إجرامية مكونة من ثلاثة أفراد رجل وامرأتين من رعايا إحدى دول الجوار يقومون بتهريب الحبوب المخدرة لداخل البلاد عبر الحدود من إحدى دول الجوار لتوزيعها بولايات السودان المختلفة. وبالعودة لتفاصيل الضبطية تفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) أنه تم ضبط اثنين من العنصر النسائي ينتميان لإحدى دول الجوار بإحدى ارتكازات القوة المشتركة بولاية القضارف بعد الاشتباه فيهن.

وعند اخضاعهن للتفتيش تم العثور على كمية من الحبوب المخدرة بلغت جملتها عدد (26,703) حبة كوز موز وهي من الحبوب المخدرة تخفيانها بطريقة إحترافية تحت ملابسهن في أنابيب قماش في شكل حزام علي الظهر وحول مواقع حساسة من أجسادهن .اخضاعهن للتحقيق بواسطة التحري تبين أن المضبوطات كانت في طريقها لولاية البحر الأحمر لتسليمها لأحد المتهمين لتوزيعها للتجار ولتأخذ طريقها للمتعاطين. وبناءً على ذلك تم وضع خطة محكمة للايقاع بالمتهم الثالث تحت إشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اللواء شرطة نصرالدين صالح عبدالرحمن مشاوي بمتابعة ميدانية للفريق الخاص بقيادة ضابط. وأسفرت الجهود عن ضبط أحد المتهمين الرئيسيين بولاية البحر الأحمر بور تسودان بواسطة كمين محكم وتم ضمه كمتهم بالبلاغ.

يذكر أن هذه الضبطية تضاف للجهود التي تبذلها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات منعاً لعمليات التهريب والإتجار من أجل تقليل المعروض وحماية البلاد من مخاطر المخدرات.

المكتب الصحفي لشرطة السودان