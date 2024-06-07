شرطة بلدية القضارف تنظم حملات مشتركة لإزالة الظواهر السالبة

في إطار حملاتها المتوالية وإنفاذاً لحكم القانون وحفاظاً على أمن وسلامة المواطنين ومحاربة الظواهر السالبة التي باتت تساهم في توسيع البؤر الإجرامية نفذت شرطة بلدية القضارف حملات مشتركة بمشاركة شرطة بلدية القضارف بالتنسيق مع الشرطة العسكرية بقيادة الفرقة الثانية بولاية القضارف لإزالة الظواهر السالبة والضبط المروري ومكافحة صناعة الخمور البلدية والمخدرات تحت رعاية مدير شرطة ولاية القضارف اللواء شرطة عصام الدين محجوب محمد وإشراف مدير شرطة بلدية القضارف العميد شرطة معتصم محمود أحمد بقيادة (٥) ضباط وفصيلتين من صف الضباط والجنود أسفرت الحملة عن ضبط أكثر من( ٨ ) متهمين تم وضع المضبوطات معروضات توطئة لتقديمهم للمحاكمة. اللواء شرطة عصام الدين محجوب محمد أشاد بهذه الحملة، داعياً لاستمرارها وتضييق الخناق على الشبكات الإجرامية الضالعة والوقوف بالمرصاد في محاربة كافة أشكال الجريمة في ظل الظروف الاستثنائية والمنعطفات الأمنية التي تشهدها البلاد، مؤكداً أن الشرطة ستظل دائماً خير سند وعون للقوات المسلحة في معركة الكرامة. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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