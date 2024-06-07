نائب رئيس مجلس السيادة يلتقي وزير الخارجية الروسي

أكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد مالك عقار حرص السودان على تعزيز وترقية وتطوير العلاقات الثنائية مع روسيا في كافة المجالات لاسيما الإستراتيجية والسياسية والإقتصادية.

وقدم سيادته لدى لقائه بسان بطرسبيرج اليوم وزير الخارجية الروسي سيرجيو لافروف بحضور وزراء الخارجية والمالية والمعادن وسفير السودان بروسيا، قدم تنويرا كاملا حول الأوضاع في السودان والتطورات في مسارح العمليات العسكرية ورؤية الحكومة بشأن استقرار الأوضاع وإحلال السلام.

وأعرب سيادته عن أمله في دعم ومساندة روسيا للسودان في مرحلة الأعمار لافتا إلى أن منتدي سان بطرسبيرج الاقتصادي الدولي يعد فرصة طيبة للشركات والمؤسسات الاقتصادية للعمل في السودان.

وأكد سيادته إستعداد السودان لتنشيط وتفعيل الإتفاقيات واللجان المشتركة بين البلدين لاسيما لجنة التشاور السياسي واللجنة الوزارية المشتركة واللجنة العسكرية لوضع الخطط والبرامج ورسم خارطة طريق واضحة المعالم لتطوير العمل وصولا الى مرحلة الشراكة الاستراتيجية.

وسلم نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي رسالة خطية من رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتن الذي كلف وزير خارجيته لاستلام الرسالة لأسباب طارئة حالت دون لقائه بنائب رئيس مجلس السيادة.

من جانبه نقل لافروف تحايا الرئيس الروسي فلاديمير بوتن للسيد رئيس مجلس السيادة معربا عن شكره وتقديره للسيد نائب رئيس مجلس السيادة لشرح الأوضاع في السودان والتطورات على الأرض.