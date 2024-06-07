نعى السيد وزير الخارجية السوداني المكلف والسيد الوكيل بالإنابة والعاملون بوزارة الخارجية وبعثاتها المغفور له بإذن الله السفير أبوبكر عثمان محمد صالح أحد الآباء المؤسسين لوزارة الخارجية والرمز الدبلوماسي البارز. التحق الفقيد بوزارة الخارجية في بداية ستينات القرن الماضي وعمل دبلوماسياً ثم سفيراً بعدد من سفارات السودان بالخارج أبرزها القاهرة وطرابلس والجزائر وجدة وبلغراد وباريس. كما تولى منصبي وزير مجلس الوزراء والأمين العام للمجلس الأعلى للتكامل المصري السوداني. وفيما يلي تنشر سونا نص النعي: جمهورية السودان وزارة الخارجية مكتب الناطق الرسمي وإدارة الإعلام نعي “يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي” ينعي السيد وزير الخارجية المكلف والسيد الوكيل بالإنابة والعاملون بوزارة الخارجية وبعثاتها المغفور له بإذن الله السفير أبوبكر عثمان محمد صالح أحد الآباء المؤسسين لوزارة الخارجية والرمز الدبلوماسي البارز. التحق الفقيد بوزارة الخارجية في بداية ستينات القرن الماضي وعمل دبلوماسياً ثم سفيراً بعدد من سفارات السودان بالخارج أبرزها القاهرة وطرابلس والجزائر وجدة وبلغراد وباريس. كما تولى منصبي وزير مجلس الوزراء والأمين العام للمجلس الأعلى للتكامل المصري السوداني. وأسهم الراحل في تدريب عدد كبير من الدبلوماسيين في فترات مختلفة، وشارك في وضع أسس ونظم وزارة الخارجية. تتقدم الوزارة بصادق العزاء لأسرته الكريمة وذويه وعشيرته وأصدقائه وزملائه وعارفي فضله. رحم الله الفقيد وغفر له وأسكنه فسيح جناته وألهمنا الصبر وحسن العزاء. إنا لله وإنا إليه راجعون سونا

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية تنعي السفير ابو بكر عثمان محمد صالح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.