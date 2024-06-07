كوستي.. إسقاط مسيرات

تمكنت الدفاعات الأرضية بقيادة الفرقة ١٨ مشاة بولاية النيل الابيض في الساعات الأولى من صباح الجمعة من إسقاط مسيرة استهدفت مقر رئاسة الفرقة ١٨ بكوستي ، واصدرت قيادة الفرقة بيانا على صفحتها الرسمية في الفيس بوك جاء فيه

بسم الله الرحمن الرحيم محاولات استهداف العدو الغاشم على التماسيح بعد ان انتهت حيلهم وخططهم العسكرية.

إن إطلاق هذه المسيرات جاء بعد ان بات جميع المحاولات اليائسة للمتمردين بان ينفذو خططهم العسكرية واتجهو الى الحرب الجبانة وهي اطلاق المسيرات عبر الفرق والوحدات العسكرية.

وأنه وفي الساعات الاولى ليوم الجمعة الموافق 7\6\2024 حاولت مليشيا آل دقلو بان ترسل مسيرة صوب تماسيح بحر ابيض ، ولكن خاب فالهم وتكسرت رماحهم ، وجدت التماسح على أهبة الجاهزية وقامو باسقاط هذة المسيرة التى تكسرت في الجو باصطيادها وتدميرها.

وكل ذلك يؤكد للشعب السودانى عامة ومواطنى ولاية النيل الابيض خاصة بان لا يلتفتوا للشائعات والاقاويل الكاذبة التى تضعف الروح المعنوية للمواطنين وأن القوات المسلحة على استعداد دائم لمراقبة تحركات العدو اين ماوجدوا وهى له بالمرصاد .

وتطمئن قيادة الفرقة 18مشاة كل المواطنين بان هذة الشائعات لا اساس لها من الصحة.