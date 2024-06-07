سمية الخشاب ممنوعة من السفر.. تعَرّف على السبب

تواصل النجمة سمية الخشاب جلسات العلاج الطبيعي، مع أحد أكبر الأطباء المتخصصين من ألمانيا، لتجاوز إصابتها في الكتف والقدم التي تعرضت لها أثناء تصويرها إحدى حلقات برنامج المقالب رامز جاب من الآخر، الذي تم عرضه على مدار شهر رمضان الماضي، عبر شاشة قناة «MBC».

وقالت سمية الخشاب في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «الحمد لله أشعر بتحسن بسيط في الكتف، لكن رحلة العلاج سوف تستمر قرابة 6 شهور متواصلة، ولهذا السبب أنا ممنوعة من السفر بسبب العلاج الدوري».

وأكدت سمية الخشاب : «لن أترك حقي، وسوف أحصل عليه، ولا تزال النيابة تبحث التحقيقات ولم يتم اتخاذ قرار».

كانت سمية الخشاب قد أكدت في بلاغها المقدم للنائب العام أنها تعرضت لإصابات مما استدعى دخولها مستشفى «الزهراء» في دبي من أجل الاطمئنان على سلامتها الجسدية، فيما ثبت من التقارير الطبية إصابتها في القدم اليسرى والذراع وكدمات، وخلع في طرف الكعب، فضلًا عن كدمات متعددة بالكتف اليسرى وكدمات بالذراع اليسرى وتمزق كلي بأربطة الكاحل الأيسر الخارجية مع التهاب شديد مع أربطة الكتف الأيسر، مما يستوجب راحة لمدة 21 يوما، مشيرة إلى أنها اضطرت لتحمل إصابتها وأخذ مسكنات من أجل استكمال تصوير مسلسلها «بـ100 راجل».

ووفقا لبلاغ سمية الخشاب، فإن معدة البرنامج أبلغتها بأنها تريد الاتفاق معها على الذهاب لبرنامج «المدعى عليه ثانيًا» وقد جاءت إلى منزل المدعية وأبلغتها بأنه برنامج حواري فقط وأن الفنان رامز جلال امتنع عن تخويف وترويع الضيوف وأن البرنامج ليس به أي أخطار وأنه سوف يكون برنامجا حواريا فقط لا غير دون أي خطورة على ضيوف البرنامج.

المصري اليوم