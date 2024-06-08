بادي يؤكد أن الإنحياز للقوات المسلحة يمثل صمام الأمان لوحدة وتماسك البلاد

اكد الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق رئيس لجنة الأمن بالإقليم إن الإنحياز للقوات المسلحة يمثل صمام الأمان لوحدة وتماسك البلاد في وجه المؤامرات الداخلية والخارجية.

جاء ذلك لدى مخاطبته امس الأول بمركز مالك بالدمازين كرنفال تأبين شهداء الجيش الشعبي الذين استجابوا لنداء الإستنفار وشاركوا في معركة الكرامة وذلك بمشاركة عدد من أعضاء حكومة الإقليم وقادة الأجهزة النظامية وقادة الجبهة الثانية بالجيش الشعبي بالاقليم والدكتور فرح إبراهيم العقار رئيس اللجنة العليا للإستنفار والمقاومة الشعبية والمك يوسف المك حسين نائب رئيس الإدارة الأهلية بالإقليم ومشاركة أسر شهداء الجيش الشعبي الذين روت دماؤهم الطاهرة الأرض بمنطقة جبل موية بمحور سنار.

نفذ المشاركون في الاحتفال وقفة حداد على أرواح الشهداء. وحيا الحاكم المواقف الوطنية للقيادة العليا بالبلاد في مقدمتهم الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام لقوات الشعب المسلحة ونائبه الفريق مالك عقار اير وأعضاء مجلس السيادة وصادق صمودهم في وجه التحديات الماثلة، وحيا الذكرى العطرة لشهداء معركة الكرامة بكافة مسارح العمليات على مستوى البلاد بصورة عامة وشهداء الجيش الشعبي على وجه الخصوص، وجدد إلتزام حكومة الإقليم بالوقوف خلف القوات المسلحة في معركة الكرامة.

وأعرب عن تقديره لمواقف قيادة الفرقة الرابعة مشاة وصادق حرصها على تجهيز كتائب الجيش الشعبي الأمر الذي مكنهم من الإندفاع نحو الخطوط الأمامية بمحور سنار. ووجه الإدارة الأهلية للإضطلاع بدورها في تشجيع الشباب للإنضمام للقوات المسلحة دفاعاً عن حرمات الدين والوطن، كما وجه اللجنة العليا للإستنفار والمقاومة الشعبية الى ضرورة العمل على تعبئة وتدريب تخريج المزيد من المستنفرين توطئة لتفويجهم للخطوط الأمامية عبر قيادة الفرقة الرابعة مشاة.

ودعا مواطني الإقليم الى أهمية الوحدة وتفويت الفرصة على الأعداء والمتربصين وداعمي التمرد بالداخل .

كما دعا المواطنين للتوجه نحو مضاعفة الإنتاج ودعم الإستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي بالإقليم.

واكد اللواء الركن شمس الدين موسى عبدالله قائد الفرقة الرابعة مشاة إستعداد الفرقة الرابعة مشاة للمضي قدماً في إستكمال مسيرة الإنتصارات بمسارح العمليات على مستوى البلاد دحراً للمليشيا المتمردة وكسر شوكتها والقضاء عليها بصورة حاسمة، مؤكداً على إعتماد كافة المستنفرين ومنسوبي الجيش الشعبي وإستيعابهم في صفوف القوات المسلحة بقيادة الفرقة الرابعة مشاة عرفاناً بدورهم ومشاركتهم في معركة الكرامة.

واكد اللواء الركن الحسن آدم الحسن نائب رئيس هيئة الأركان عمليات بالجيش الشعبي أن الاستشهاد لن يزيد الجيش الشعبي إلا إستمساكاً وإصرارً على الإندفاع نحو دحر التمرد وطرده خارج حدود البلاد.