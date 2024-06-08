الخارجية الأمريكية تطالب حميدتي بمعاقبة مرتكبي “ود النورة”!!

حميدتي - أرشيفية

أبدت الولايات المتحدة انزعجها الشديد من الهجوم الذي شنته ميلشيات الدعم السريع ضد المدنيين في منطقة ود النورة.

وقالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشئون الأفريقية مولي في، إنها منزعجة بشدة من استخدام قوات الدعم السريع للمدفعية ضد المدنيين في ود النورة.

وطالبت في بحسب ما نشرته عبر منصة “إكس” حميدتي بمحاسبة قادته ومطالبة قواته بالتوقف عن استخدام العنف ضد المدنيين.

ويخوض محمد حمدان دقلو الشهير بـ”حميدني”، قتالا ضد الجيش السوداني منذ منتصف أبريل من العام الماضي، تسبب في أزمة إنسانية مروعة، حيث ارتكب الميليشيات التابعة له انتهاكات عديدة وثقتها المنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية.

وتسبب الهجوم الذي شنته ميليشيات الدعم السريع على ود النورة في وسط السودان في مقتل “ما قد يصل إلى 100” شخص.

وأكد الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني ورئيس المجلس السيادي الانتقالي، أمس الخميس أن الرد على جرائم مليشيا الدعم السريع بحق شهداء ود النورة سيكون قاسيا.

وقال البرهان خلال زيارته إلى مقر قيادة الفرقة ١٨ مشاة – كوستي، إنه لا تفاوض أو جلوس مع داعمي المليشيا من تنسيقية تقدم وقحت، بحسب البيان الصادر عن المجلس السيادي السوداني.

صدى البلد