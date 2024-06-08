السعودية تكرم عبادي الجوهر وتطلق مسرح ضخم بأسمه في جدة

ينتظر المطرب عبادي الجوهر، افتتاح مشروع «عبادي الجوهر أرينا»، بالمملكة العربية السعودية، بمدينة جدة، يوليو المقبل، والمقرر أن ينطلق بحفل ضخم يشهد تكريم «الجوهر»، وهو يقع على مساحة تقارب 80 ألف متر مربع، يتم العمل عليه في مدة تقترب من 117 يوم ،تنفيذ بنش مارك، الهيئة العامة للترفيه السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

وحرص عبادي الجوهر على زيارة المشروع، أمس الأربعاء،و تضمت الزيارة جولة شاملة على أرجاء المشروع والاطلاع على التفاصيل الهندسية والإنشائية، وأعرب «الجوهر» عن فخره وسعادته بالمشروع الذي يحمل أسمه ويقع في مسقط رأسه جدة، وتذكر أولى خطواته في المجال الفني وصعوبات البدايات التي واجهته، مؤكدا بأن مشروع «عبادي الجوهر أرينا» هو أكبر تكريم في حياته وانه سيظل في ذاكرته إلى الأبد، موضحًا أن كلمة شكرًا قليل جداً على شعور الامتنان الذي يشعربه، قائلًا:أكبر نعمة في حياته أني سعودي، واهدي هذا التكريم لأخويا رحمة الله عليه الذي ساندني كثيرًا في بداياتي، وزوجتي رحمها الله وكنت أتمنى أن تكون إلى جانبي، انتظر الافتتاح بفارغ الصبر، أن يكون هناك مسرح بأسمي فخر وتكريم كبير».

من جانبه علق تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه على الزيارة ونشر مقطع فيديو للفنان عبادي الجوهر على حسابه الرسمي على منصة X، وعلق عليه: «الحمدلله نحن في عهد مبارك بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وسمو سيدي ولي العهد الامير محمد بن سلمان قائدنا الملهم وعراب الرؤية حفظه الله، يتم فيه تكريم الرموز السعودية في كل مجال، سعيد بمسرح الفنان الكبير الموسيقار الدكتور عبادي الجوهر ويستاهله، والشكر فقط لسمو سيدي الامير محمد قائدنا الملهم والداعم الذي لولا الله ثم دعمه ماتحققت الانجازات التي حصلت».

وأضاف تركي آل الشيخ: «الآن لدينا مسرح لطلال مداح ومسرح لمحمد عبده ومسرح لأبوبكر سالم ومسرح لعبادي الجوهر والقادم أجمل، في الرادار عبدالمجيد ورابح وراشد وماجد وخالد باذن الله».

المصري اليوم