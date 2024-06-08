قطر والكويت الأعلى سعراً.. تعرف على تكلفة الحج في الدول العربية هذا الموسم

تصدرت قطر والكويت قائمة تكلفة الحج في الدول العربية هذا الموسم 1445 هجرية.

ووفق تقرير لموقع “الجزيرة”، تصدرت الكويت تكلفة الحج هذا العام حيث بلغ الحد الأدنى لكلفة الحج 2700 دينار (9 آلاف دولار)، في حين بلغ الحد الأقصى 4000 دينار (13 ألف دولار)، والحصة المخصصة للكويت هي 8 آلاف حاج هذا العام.

وفي قطر، بلغ الحد الأدنى للحج 28 ألف ريال (7600 دولار) في حين بلغ الحد الأقصى 53 ألف ريال (14500 دولار)، وهناك الفئة العليا جدا وتبلغ كلفتها 83 ألف ريال (22500 دولار).

ويبلغ عدد المستفيدين من الحج في قطر 4400 حاج هذا العام.

وفي فلسطين، حددت وزارة الأوقاف رسم الحج على 4 فئات حسب الخدمة المقدمة والبعد عن الحرمين المكي والمدني (الأولى والأعلى 5986 دينارا أردنيًا (8444.5 دولارا) والفئة الرابعة والأقل سعرا 3485 دينارا ( 4916.3 دولارا).

ويبلغ عدد الحجاج الفلسطينيين هذا العام 5400 من الضفة الغربية فقط ولم يحصل أحد من قطاع غزة على تأشيرة للحج بسبب ظروف العدوان الإسرائيلي المتواصل للشهر التاسع على التوالي.

وتتصدر الحرب في غزة العوائق أمام الحجاج الفلسطينيين هذا العام، فضلا عن ضيق أحوال الناس في الضفة الغربية، إذ يتقاضى الموظفون منذ سنوات رواتب منقوصة، كما أن شريحة العمال في إسرائيل (200 ألف عامل) لم يتوجهوا إلى أماكن عملهم منذ بدء الحرب وتحولوا إلى طابور البطالة، بالإضافة إلى ذلك هناك ممنوعون من السفر من جانب الاحتلال لأسباب أمنية.

ويوضح موقع الجزيرة أن ارتفاع أسعار رحلات الحج في العالم العربي خلال العام الجاري جاء مع زيادة أسعار تذاكر الطيران وتراجع العديد من العملات أمام الدولار، في حين اختلفت التكاليف بين التأشيرات التي تقدمها الشركات الخاصة والحكومات.

وفي مصر، بلغت كلفة الحج في حدها الأدنى 149 ألف جنيه مصري (حوالي 3100 دولار) من دون تذكرة الطيران والتي تتراوح بين 35 ألفا و50 ألف جنيه (ما بين 745 دولارا و1000 دولار)، ويصل عدد الحجاج المصريين لهذا العام 56 ألف حاج وحاجة.

أما حج الجمعيات الأهلية (حكومي)، فيتراوح سعره بين 151 ألف جنيه و235 ألف جنيه (بين 3200 دولار و5 آلاف دولار) من دون تذكرة الطيران.

وتتراوح كلفة الحج السياحي (خاص) بين 191 ألف جنيه (4 آلاف دولار) و450 ألف جنيه (9500 دولار) حسب الفئة، ولا يوجد حد أقصى لكلفة الحج وقد تصل إلى مبالغ باهظة.

أما الإمارات فيبلغ الحد الأدنى لكلفة الحج فيها 25 ألف درهم (6830 دولارا)، فيما يبلغ الحد الأعلى 55 ألف درهم (15 ألف دولار)، وتبلغ حصة الإمارات من عدد الحجاج هذا العام 6200 حاج.

وفي السعودية البلد المضيف لشعائر الحج، يبلغ الحد الأدنى لكلفة حجاج الداخل 5274 ريالا (1574 دولارا) في حين يبلغ الحد الأقصى 6215 ريالا (1702 دولار).

الشرق القطرية