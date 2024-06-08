الأمين العام لجامعة الدول العربية: ندين مجزرة قرية ود النورة بولاية الجزيرة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأننا ندين مجزرة قرية ود النورة بولاية الجزيرة ونعرب عن خالص التعازي لأسر الضحايا. الجزيرة – السودان

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