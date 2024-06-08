شاهد بالفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تضع زميلتها ندى القلعة في “فتيل” ضيق: (هسا بتجيك نفس تحملي في أوضة وبرندة وسط 13 نفر وفي ظروف الحرب دي؟)

استضافت الفنانة السودانية الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة” زميلتها المطربة المعروفة إنصاف مدني عبر منصتها على تطبيق “تيك توك” الشهير.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فإن البث المباشر الذي تابعه الآلاف من جمهور المطربتين كان الهدف منه مبادرة لإنشاء مستشفى ولادة بالسودان, بسبب خروج عدد كبير من مستشفيات الولادة من الخدمة نتيجة الحرب.

المطربة إنصاف مدني, انتقدت المبادرة وأكدت أن الدعم في الوقت الحالي يجب أن يذهب لصالح الجيش السوداني.

وطالبت ملكة الدلوكة بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين, النساء بإيقاف الولادة لأن الوقت لا يسمح خصوصاً مع معاناة البلاد بسبب الحرب.

وحكت المطربة الشهيرة بصراحتها الشديدة أنها تعرف سيدة نزحت مع زوجها لإحدى الولايات وبسبب ضيق المسكن استغلوا غرفة واحدة و”برندة” صالة وسط 13 شخص ورغم ذلك استطاعت أن تحمل وتنجب.

ووجهت إنصاف سؤال لزميلتها الفنانة ندى القلعة: هسا بتجيك نفس تحملي في أوضة وبرندة وسط 13 نفر وفي ظروف الحرب دي؟).

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد تفاجأت القلعة, من سؤال إنصاف مدني, والتزمت الصمت وهي تضحك وسط تعليقات ساخرة من الجمهور الذي كتب: (إنصاف مدني تضع زميلتها ندى القلعة في “فتيل” ضيق).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)