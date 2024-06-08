توعد شاب “شايقي” من إحدى مناطق الولاية الشمالية بالسودان, القائد الميداني لقوات الدعم السريع “جلحة”.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أكد الشاب في مقطع فيديو متداول بأنه لن يترك “جلحة” حتى لو بقي لوحده في السودان.
وتحدى الشاب خلال حديثه “جلحة” أن يدخل الولاية الشمالية كما زعم وصرح من قبل, مؤكداً جاهزيتهم لمقابلته.
وختم “الشايقي”, حديثه بقصيدة قوية قال فيها: (جاك الوادي سايل أبقى راجل عوم والمطر البدون براق جاك يا الشوم).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. شاب من أبناء “الشوايقة” يتوعد القائد الميداني للدعم السريع “جلحة”: كان فضلت براي في السودان ما بخليك (جاك الوادي سايل أبقى راجل عوم والمطر البدون براق جاك يا الشوم) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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