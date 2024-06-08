تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, ومصر, مقطع فيديو لناشط مصري ظهر وهو يتحدث عن منتج سوداني يباع في المحلات السودانية بمصر. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد سخر الناشط المصري من اسم اللحمة السودانية المجففة والشهيرة في السودان باسم “الشرموط”. وقال خلال حديثه الذي أضحك المتابعين: (حبايبنا أهل السودان نحنا بنحبكم بس ليه كدة؟ كل علبة من دي تمنها 3 سنين سجن بسبب الاسم بس). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بطريقة مضحكة.. ناشط مصري يسخر من اسم اللحمة السودانية الجافة “الشرموط” بعد ظهوره في الأسواق المصرية: (ليه كدة؟ كل علبة من دي تمنها 3 سنين سجن بسبب الاسم بس) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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