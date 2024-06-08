جنا عمرو دياب تطرح أغنية جديدة

جنا عمرو دياب

طرحت جنا عمرو دياب، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم escape plane، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، بعد عدة أيام من الترويج لها.

وأعلنت عمرو دياب، عن طرح أغنيتها، وعلقت عبر انستجرام، قائلة: «أنا سعيدة جدًا لأنه خرج أخيرًا، لم أكن لأتمكن من القيام بذلك دونك، شكرًا لك، شكرًا لكونك أفضل متعاون في العالم، أنا فخورة جدًا بهذه الأغنية وأكثر فخرًا بكل الأغاني التي ألفناها معًا، هذه هي البداية فقط وهناك الكثير في المستقبل،أحبكم يا بشر، شكرا لـ أفضل أم على الإطلاق».

ومن ناحية اخري، يحيي عمرو دياب حفلا غنائيا في بيروت يوم 15 يونيو المقبل، ايضا يحيي حفلا غنائيا يوم 18 يونيو في دبي، وأحيا حفلا غنائيا في البحرين بعد غياب 16 عاما عن جمهوره هناك، أقيم الحفل على مسرح الدانة بالعاصمة البحرينية المنامة، وسط حضور جماهيري كبير بعدما نفدت كل تذاكر الحفل فور طرحها.

صدى البلد