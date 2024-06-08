طريقة فتح حساب بنكك اونلاين دون زيارة بنك الخرطوم

في منشور حديث بنك الخرطوم يوضح كيفية فتح الحساب أون لاين دون الحاجة لزيارة البنك.. تابع الخطوات:
إفتح حسابك “أونلاين” من مكانك، في خمس خطوات! دون إنتظار أو زيارة الفرع.
عبر الخطوات التالية:
1. ادخل رمز التحقق و البيانات الاساسية.
2. ارفق صورة ضوئية (scan) لجواز السفر.
3. التأكد من الشخصية.
4. ادخل البيانات الأساسية والتوقيع.
5. استلم رقم الحساب في الحال.
رابط موقع التقديم لفتح الحساب:
https://onlineaccount.bok-sd.com
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