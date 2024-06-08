طريقة فتح حساب بنكك اونلاين دون زيارة بنك الخرطوم

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في منشور حديث بنك الخرطوم يوضح كيفية فتح الحساب أون لاين دون الحاجة لزيارة البنك.. تابع الخطوات:

إفتح حسابك “أونلاين” من مكانك، في خمس خطوات! دون إنتظار أو زيارة الفرع.

عبر الخطوات التالية:

1. ادخل رمز التحقق و البيانات الاساسية.

2. ⁠ارفق صورة ضوئية (scan) لجواز السفر.

3. ⁠التأكد من الشخصية.

4. ⁠ادخل البيانات الأساسية والتوقيع.

5. ⁠استلم رقم الحساب في الحال.

رابط موقع التقديم لفتح الحساب:

https://onlineaccount.bok-sd.com