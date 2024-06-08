شاهد بالفيديو.. شباب قرية ود النورة التي فقدت أكثر من 180 شهيد خلال مجزرة الدعم السريع يوجهون رسالة قوية لقائد الجيش: (إما أن تسلحنا بسلاح 23 مضاد للطائرات وارتكازات أو نصبح طرف ثالث في الحرب)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو لشباب من قرية ود النورة بولاية الجزيرة والتي تعرضت لمجزرة كبيرة بعد هجوم قوات الدعم السريع على القرية التي فقد أكثر من 180 شهيد من مواطنيها.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أرسل شابين من شباب قرية ود النورة, رسالة لقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان, خلال فيديو مصور.

وطالب شباب القرية البرهان, بتسليحهم بسلاح 23 المضاد للطيران, ووضع ارتكازات جيش خارج القرية التي شهدت أحداث محزنة, أو خروجهم وإعلان نفسهم طرف ثالث في الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)