من واقع المتابعة ليوميات ومسارات الحرب الحالية بدا لي أن السودان يحتاج إلي عقول كبيرة لإدارة شأن الحرب والسياسية بما يستجيب للتحديات والتحولات التي يفرضها المشهد العسكري المحلي والسياسي الإقليمي والدولي..

ما يحدث في أرض الواقع يؤكد أن الحرب الجارية علي أرض السودان هي حرب استنزاف وحرب إستئصال وتهجير بهدف إحداث تغيير ديمغرافي بطريقة يصعب معها وضع حلول ومعالجات تمكّن المواطنين الأبرياء من العودة إلي ديارهم علي المدي القريب..

هل يمكن القول بأن مايجري علي الأرض في قري الجزيرة مثلا يمكن إعتباره حدثا عارضاً سينتهي بنهاية الحرب أم أن العصابات التي سيطرت علي القري الوادعة في ولاية الجزيرة ستبقي هناك لسنوات قادمة سيتم من خلالها فرض واقع جديد سيكون من الصعب القفز عليه..

إذا قبلنا هذا الإفتراض علي مرارته فإن قضية تحرير قري الجزيرة من الغزاة يحتاج تضافر جهود تتجاوز حالة العجز والتسليم التي يعمل بها من يهمهم الأمر حالياً..

نحن أمام حقيقة مرة.. الطريقة الحالية في إدارة شأن السياسة والحرب لن تضع حداً للحرب الجارية.