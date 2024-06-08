شهرى يونيو ويوليو اكثر ارتفاعا فى درجات الحرارة بالسودان

توقعت الهيئة الهامة للارصاد الجوية ارتفاع في درجات الحرارة هذا العام مقارنة بسنوات مضت مع هطول أمطار أعلى من المعدلات المناخية بنسب متفاوتة في معظم ولايات السودان.

كما يتوقع حدوث درجات حرارة سطحية أعلي من المعدلات المناخية بنسب عالية، تزداد درجات الحرارة تجاه شمال البلاد لتصل أعلاها في شرق البلاد(ولاية البحر الأحمر)، شمال البلاد وشمال غرب البلاد(ولايات الشمالية، نهر النيل، شمال دارفور). يتوقع حالة رطوبة في حدود المعدلات المناخية إلى أعلى قليلا في معظم ولايات السودان و وفقا لتقرير الهيئة حول التوقع الموسمي للامطار ومتوسط درجات الحرارة للموسم (يونيو – سبتمبر) 2024م

فان أعلى درجات متوقعة لهذا الموسم في شهر (يونيو ويوليو) في ولايات البحر الأحمر، نهر النيل، الشمالية وشمال دارفور وأدناها خلال شهري أغسطس وسبتمبر)، في ولايات القضارف، كسلا، الخرطوم والنيل ألأبيض. خلال هذا الشهر يتوقع متوسط درجات الحرارة بإحتمال (60-90%) أعلى من المعدلات المناخية في معظم ولايات السودان، وإحتمال (90-95)% أعلى من المعدلات المناخية في ولايات البحر الأحمر، الولاية الشمالية وولاية نهر النيل وولاية شمال دارفور كما يتوقع أن يكون شهر يونيو2024م هو الأعلى ارتفاعا في درجات الحرارة.

سونا