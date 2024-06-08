توقعت الهيئة الهامة للارصاد الجوية ارتفاع في درجات الحرارة هذا العام مقارنة بسنوات مضت مع هطول أمطار أعلى من المعدلات المناخية بنسب متفاوتة في معظم ولايات السودان.
كما يتوقع حدوث درجات حرارة سطحية أعلي من المعدلات المناخية بنسب عالية، تزداد درجات الحرارة تجاه شمال البلاد لتصل أعلاها في شرق البلاد(ولاية البحر الأحمر)، شمال البلاد وشمال غرب البلاد(ولايات الشمالية، نهر النيل، شمال دارفور). يتوقع حالة رطوبة في حدود المعدلات المناخية إلى أعلى قليلا في معظم ولايات السودان و وفقا لتقرير الهيئة حول التوقع الموسمي للامطار ومتوسط درجات الحرارة للموسم (يونيو – سبتمبر) 2024م
فان أعلى درجات متوقعة لهذا الموسم في شهر (يونيو ويوليو) في ولايات البحر الأحمر، نهر النيل، الشمالية وشمال دارفور وأدناها خلال شهري أغسطس وسبتمبر)، في ولايات القضارف، كسلا، الخرطوم والنيل ألأبيض. خلال هذا الشهر يتوقع متوسط درجات الحرارة بإحتمال (60-90%) أعلى من المعدلات المناخية في معظم ولايات السودان، وإحتمال (90-95)% أعلى من المعدلات المناخية في ولايات البحر الأحمر، الولاية الشمالية وولاية نهر النيل وولاية شمال دارفور كما يتوقع أن يكون شهر يونيو2024م هو الأعلى ارتفاعا في درجات الحرارة.
سونا
كانت هذه تفاصيل خبر شهرى يونيو ويوليو اكثر ارتفاعا فى درجات الحرارة بالسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.