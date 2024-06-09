حبس عمرو دياب.. محامٍ يفجر مفاجأة عن “واقعة الصفع”

فجر محامٍ مفاجأة حول واقعة تعدي الهضبة عمرو دياب على أحد معجبيه بالصفع على الوجه، كاشفًا عن إذا ما كان المطرب الكبير سيتعرض للحبس حال تحرير المجني عليه محضرًا أم لا.

وفي مقطع فيديو متداول، يظهر عمرو دياب وهو يصفع معجبًا حاول التقاط صورة “سيلفي” معه، في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي، ما أثار غضبًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال إسلام الخطيب، المحامي أمام المحاكم الجنائية، إن الواقعة تُصنف قانونًا باعتبارها “جنحة ضرب بسيط”، والتي يُعاقب عليها وفقًا لنص المادة “٢٤٢” من قانون العقوبات.

وأضاف “الخطيب”، في تصريحات لـ”الدستور”: “عقوبة هذه الواقعة هي الحبس الذي لا يقل عن ٢٤ ساعة حتى سنة، أو الغرامة التي لا تقل عن 10 جنيهات. كما أن الواقعة تستوجب تعويضًا ماديًا كبيرًا قد يصل إلى مليون جنيه أو أكثر، وفقًا لما يحدده القاضي، نظير الضرر النفسي والأدبي الذي أصاب المجني عليه أمام جموع الجمهور ورواد منصات التواصل الاجتماعي”.

وأفاد بأن الواقعة تُثبت من خلال تحرير محضر في قسم الشرطة، مع تقديم مقطع الفيديو الذي يُظهر صفع المطرب للمجني عليه، بالإضافة إلى تحريات المباحث الجنائية.

وعن ضرورة تقديم محضر طبي من عدمه، قال “الخطيب” في نهاية حديثه: “واقعة الضرب لا يشترط فيها وجود تقرير طبي، إلا إذا أسفر عنها وجود جروح أو ما شابه. أما الضرب فعبارة عن الضغط على أنسجة الجسم دون تمزيقها”.

جريدة الدستور