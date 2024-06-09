قرار ولائي باغلاق المدارس بجميع المراحل الدراسية بالولاية

مدرسة بشمال دارفور أصدر والي ولاية البحر الأحمر المكلف اللواء ركن م مصطفى محمد نور قرارا ولائيا رقم(٣٨) لسنة ٢٠٢٤م والخاص باغلاق المدارس بجميع المراحل الدراسية بالولاية.

وينص القرار الولائي بإغلاق المدارس بجميع المراحل الدراسية بالولاية بسبب إرتفاع درجات الحرارة إعتباراً من ١٥ /٦ /٢٠٢٤م حتى ١٥ /٩ /٢٠٢٤م.

وعلى جميع الجهات المختصة وضع القرار موضع التنفيذ الفوري من تاريخ التوقيع عليه في اليوم الثالث من شهر ذوالحجه لسنة ١٤٤٥ه الموافق اليوم التاسع من شهر يونيو لسنة ٢٠٢٤م.

يذكر بأن القرار الولائي رقم(٣٨) جاء عملاً بأحكام المادة ٩ الفقرة ١/ب من قانون تنظيم الحكم اللامركزي لسنة ٢٠٢٠م. سونا

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