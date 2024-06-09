دحر مليشيا الدعم السريع من شمال الفاشر واستلام مركبات قتالية

أعلن الناطق الرسمي أن القوات المسلحة والقوات المشتركة من حركات سلام جوبا، “دحرت ظهر اليوم الأحد مليشيا الدعم السريع الإرهابية المملوكة لأسرة دقلو إخوان في الفاشر، شمال دارفور، وكبدتهم خسائر كبيرة في العتاد والأرواح واستلمت مركبات قتالية”.

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