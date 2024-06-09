رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة يلتقي وفد هيئة شورى الفور

البرهان

التقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن #عبدالفتاح_البرهان ، اليوم وفد هيئة شوري الفور ، حيث تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع الأمنية في البلاد والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والإستقرار والسلام في السودان .

وقال رئيس هيئة شوري الفور المقدوم صلاح الدين محمد الفضل رجال، أن اللقاء يأتي في إطار دعم وإسناد القوات المسلحة التي تخوض معركة الكرامة والعزة ضد المليشيا الإرهابية المتمردة التي قامت بانتهاكات واسعة ضد الشعب السوداني.

وقال ” أكدنا موقفنا الداعم والثابت للقوات المسلحة لدحر المليشيا والإرهابية المتمردة وتطهير البلاد من دنسها .

مؤكداً انخراط أبناء القبيلة في صفوف القوات المسلحة والمقاومة الشعبية لتحقيق النصرعلى المليشيا المتمردة ، لافتاً إلى الدور الكبير الذي ظلت تقوم به كافة قبائل السودان والمكونات الإجتماعية ومساندتها للقوات المسلحة ودعماً لوحدة الصف الوطني.

وأشار إلى أنه أطلع رئيس المجلس حول حجم التنسيق والتعاون بين كافة قبائل دارفور لتحرير البلاد من دنس التمرد وآثاره.

وأدان المقدوم صلاح الدين السلوك المشين والهجوم الذي ظلت تقوم به المليشيا الإرهابية ضد الوطن والمواطن، معرباً عن أسفه للأحداث التي شهدتها قري ولاية الجزيرة.

إعلام مجلس السيادة الانتقالي