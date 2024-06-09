مصدر دبلوماسي : الخارجية السودانية لم تتواصل مع نظيرتها السعودية بشأن إيقاف المواطن (المصباح أبو زيد طلحة)

نفى مصدر دبلوماسي رفيع لـ(السوداني)، وجود أيِّ اتصالات – على أيِّ مستوى بين وزارة الخارجية السودانية ونظيرتها السعودية بشأن إيقاف المواطن المصباح أبو زيد طلحة من قِبل السلطات السعودية بالمدينة المنورة.
ويكتنف الغموض ملابسات توقيف المصباح الذى يقود كتيبة مستنفرين تُعرف باسم البراء بن مالك، تقاتل بجانب الجيش السوداني ضد مليشيا الدعم السريع، ولم تعلن السلطات السعودية أيِّ معلومات بشأن مصيره.
ولم يستبعد ذات المصدر أن تكون القنصلية السودانية في جدة، وفي إطار اختصاصها ــ تواصلت مع الأجهزة الحكومية السعودية، وأضاف: “ربما تواصلت القنصلية باعتبار أنّ هذا الإجراء يحدث مع أيِّ مواطن سوداني يتعرض للاعتقال أو التوقيف، تتواصل معه القنصلية لمعرفة ما حدث له وتحاول أن تقدم له المساعدة القانونية”.
وتداول نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نبأ اعتقال (المصباح) ــ الذي أثار ظهوره منذ وقت مبكر من حرب أبريل 2023 في مسارح العمليات، تساؤلات عن الجهات التي تقف خلفه، على الرغم من إعلانه أنّ الكتيبة تعمل تحت إمرة الجيش.
صحيفة السوداني
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