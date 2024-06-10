اكد اللواء شرطة (حقوقي) مبارك الزين احمد مدير دائرة المرور السريع بالادارة العامة للمرور(للمكتب الصحفي للشرطة) نجاح خطة تفويج حجاج بيت الله الحرام من الولايات الي ميناء سواكن ومطار بورتسودان الدولي ، مشيرا الي ان عمليات التفويج التي شارك فيها منسوبي دائرة المرور السريع المنتشرين بطرق المرور السريع بالبلاد اكملو تفويج عدد (5,810) حاجا من مختلف ولايات البلاد عبر (120) رحلة وصلت بسلام حتي مغادرتها للاراضي المقدسة ، مبينا ان تفويج الحجاج هذا العام لم يشهد اي حوادث مرورية نسبة للاهتمام والمتابعة اللصيقة من منسوبي المرور السريع المتواجدين في طرق المرور السريع لعمليات التفويج.وفي صعيد متصل. اوضح الزين اكتمال كافة الترتيبات الفنية والادارية الخاصة بتفويج المواطنين لعيد الاضحي المبارك بكل الولايات الامنه ، مشيرا الي توفير دائرته كافة المتطلبات من معينات العمل بجانب انتشار منسوبي دائرة المرور السريع بالياتهم بكل طرق المرور السريع لتنفيذ خطة تفويج عيد الاضحي المبارك. المكتب الصحفي لشرطة السودان

كانت هذه تفاصيل خبر دائرة المرور السريع تفوج حجاج بيت الله الحرام وتكمل استعدادتها لتفويج المواطنين لعيد الاضحي المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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