الهلال الأحمر القطري يشرع في شراء الأضاحي بهدف توزيعها على النازحين

شرع الهلال الأحمر القطري في شراء الأضاحي بهدف توزيعها على النازحين في مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر. وكان والي البحر الأحمر المكلف مصطفى محمد نور قد أصدر قراراً بإغلاق المدارس بجميع المراحل الدراسية بالولاية اعتباراً من 15 يونيو الحالي وحتى 15 سبتمبر القادم بسبب ارتفاع درجات الحرارة الجزيرة – السودان

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