محي الدين إبراهيم: على الدعم السريع الذهاب إلى جدة لإنهاء الحرب وتشكيل حكومة مشتركة

البرهان وحميدتي قال محي الدين إبراهيم الناطق الرسمي باسم التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية بأن على الدعم السريع الذهاب إلى جدة لإنهاء الحرب وتشكيل حكومة مشتركة. الجزيرة – السودان

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